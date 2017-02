यूपी चुनाव : पांचवें चरण के लिए 51 सीटों पर मतदान जारी, 3 बजे तक 49.19 फीसदी वोटिंग

लखनऊ।

यूपी में 51 विधानसभा सीटों पर पांचवें चरण का मतदान जारी है। जहां सुबह सात बजे 11 जिलों में वोटिंग शुरू होने के बाद दोपहर होते-होते मतदान ने तेजी पकड़ ली। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 49.19 फीसदी वोटिंग हो चुकी थी। वहीं दोपहर एक बजे तक 38.72 फीसदी मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक 51 सीटों पर 27 फीसदी मतदान हो चुका था।

49.19% voting in Uttar Pradesh fifth phase assembly elections till 3 pm pic.twitter.com/Wg6FKeeN4x

पांचवें चरण के मतदान में सुबह 9 बजे तक 10.77 फीसदी मतदान दर्ज की गई थी तो पहले दो घंटे के दौरान गोंडा में 11 फीसदी, फैजाबाद में 11 फीसदी, बलरामपुर में 11.5 फीसदी और संतकबीरनगर में 10 फीसदी वोटिंग हुई। इस चरण में अंबेडकरनगर की आलापुुर सीट पर सपा उम्मीदवार चंद्रशेखर कश्यप के निधन की वजह से चुनाव टल गया है। अब यहां 9 मार्च को मतदान होगा। सपा ने उनकी पत्नी संगीता को टिकट दिया है।

पांचवे चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी मतदान हो रहा है। यहां से गठबंधन होने के बावजूद सपा और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा से गायत्री प्रजापति और कांग्रेस से अमिता सिंह चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने गरिमा सिंह को टिकट दिया है। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति विवादों में भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में रेप का केस दर्ज हुआ है। तो वहीं प्रजापति ने सुल्तानपुर में वोट डालने के बाद सपा की सरकार बनने और जीत का दावा किया है।

Congress Amethi candidate Amita Singh with husband and Congress MP Sanjay Singh after casting vote #uppolls2017 pic.twitter.com/ybBzNoxdIy