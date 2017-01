यूपी चुनाव: सपा उम्मीदवार ने वोट के लिए खुद को मारे जूते, मांगी वोटों की भीख

बुलंदशहर।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता से वोट पाने के लिए उम्मीदवार किस हद तक जा सकते हैं, इसका नजारा बुलंदशहर में देखने को मिला, जहां सपा के उम्मीदवार ने जनता के सामने खुद के सिर पर जूते मारे। यहां सपा-कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी ने एक सभा के दौरान अपने ही जूते को सिर पर मारा और माफी मांगी।

यही नहीं, आचार संहिता और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जाति-बिरादरी के नाम पर वोट मांगे। इस बीच प्रत्याशी अपने ही जूते से अपना सिर पीटकर अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगते नजर आए। फिलहाल मामले को लेकर जिलाधिकारी ने सपा प्रत्याशी के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।

बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के भूड़ चौराहे पर हुई सभा में झोली फैलाकर जाति-बिरादरी के नाम पर वोटों की भीख मांग रहे सपा प्रत्याशी सुजात आलम हैं, जो वोट मांगते समय सर्वोच्च न्यायालय व चुनाव आयोग के उन आदेशों को भूल गए, जिनमें जाति-बिरादरी व धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक लगा दी गई थी।

