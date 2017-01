मयावती का आरएसएस और बीजेपी पर पलटवार, कहा- आरक्षण के ऑक्सिजन के बगैर नहीं चलगी इनकी राजनीति

लखनऊ।

बसपा प्रमख मायावती शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की सरकार के साथ - साथ केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। गौरतलब है कि सूबे में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी हलचल के बीच मायावती ने कहा कि सपा और बीजेपी लोगों को मुर्ख बना रहे हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक मनमोहन वैद्य ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का हवाला देकर आरक्षण पर एक बयान देते हुए कहा था कि उनकी मंशा थी कि आरक्षण खत्म हो जाए। जिसके बाद मायावती ने आरएसएस और बीजेपी पर पटलवार करते हुए कहा है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इसकी राजनतीति भी नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी दिन में तारे गिनती करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर जनता को सतर्क रहने की जरुरत है।

Muslims should not waste their vote on SP, they must vote for BSP so that BJP can be defeated: BSP Chief Mayawati #UPpolls pic.twitter.com/QOiRwPbZ5H