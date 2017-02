बागी सांसदों से मिलने रेसॉट पहुंची शशिकला, विधायकों ने कहा - पन्नीरसेलवम का करेंगे समर्थन

चेन्नई।

तमिलनाडु में सीएम पद के लिए जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति में मचे इस बवाल के बाद शशिकला विधायकों को बंदी बनाने की बात को लेकर अफसरों के पूछताछ के बाद उनसे मिलने के लिए रेसॉट पहुंची है। साथ ही यहां पहुंचकर वह विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है। इससे पहले वह जयललिता के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की हैं।

शनिवार को शशिकला को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा जब तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की राजनीति में बगावत का बिगुल फूंकने वाले मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेलवम के खेमे में कृष्णागिरी से सांसद अशोक कुमार और नमक्कल से सांसद पी आर सुंदरम ने उन्हें अपने समर्थन की घोषणा कर दी। तो वहीं दोनों सांसदों ने पन्नीरसेलवम से उनके ग्रीनवेज स्थित आवास पर मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन का भरोसा दिया।

