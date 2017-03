गुजरात के गृह राज्य मंत्री जाडेजा पर युवक ने फेंका जूता, देखें वीडियो

गांधीनगर।

विधानसभा परिसर में गुरुवार को गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा पर एक युवक ने जूता फेंका। जूता मंत्री पर लगने के बजाय उनके नजदीक गिरा। सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम गोपाल इटालिया (पटेल) है, जो अहमदाबाद के धंधुका में मामलतदार कार्यालय में क्लर्क है। गोपाल वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिनों पहले थाने में लोकरक्षक के रूप में पहचान देकर दारूबंदी के मुद्दे पर राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को फोन किया था।

गोपाल ने मंत्री जाडेजा पर उस समय जूता फेंका जब विधानसभा परिसर के बाहर वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच इस युवक ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उन पर जूता फेंका, लेकिन उन्हें जूता लगने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टैण्ड के निकट गिर गया।

युवक की हरकत देख एक बार तो जाडेजा भी चौंक गए। इसके बाद उनके नजदीक ही खड़े सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए उसे घेर कर पकड़ लिया। युवक ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, रोजगार और नोटबंदी के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को घेरा। युवक का कहना था कि राज्य सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। फिजूलखर्ची बढ़ी है। राज्य में काफी बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार फलफूल रहा है।

#WATCH: Man attempts to hurl shoe at Pradipsinh Jadeja, Gujarat minister of state for home in Gandhinagar, detained by police. pic.twitter.com/wTtzihRhSN