भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट, 25-45 यात्री घायल

भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उज्जैन के लिए सुबह चली भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में मंगलवार सुबह विस्फोट हो गया। घटना कालापीपल रेलवे स्टेशन से महज 15 किमी पहले पडऩे वाले जबड़ी स्टेशन पर हुई। यहां ट्रेन पहुंची तो गार्ड के डिब्बे से ठीक पहले लगे जनरल डिब्बे में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते डिब्बे में आग लग गई।

घटना में करीब 25-45 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जिन्हें इलाज के लिए कालापीपल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर घटना की जानकारी लगते ही शुजालपुर से रेलवे के अधिकारियों व बचावकर्मियों की एक टीम भी आधे घंटे के भीतर मौके पर पहुंच गई। खबर लिखे जाने तक ट्रेन के दो डिब्बे अलग करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक भोपाल से उज्जैन के लिए चली ट्रेन नंबर 59320 सीहोर स्टेशन क्रॉस करने के बाद जब कालापीपल के पहले पडऩे वाले जबड़ी स्टेशन पर पहुंची तो टे्रन के पिछले डिब्बे में धमाके के साथ आग लग गई। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदे। जो लोग फंस गए, वो जख्मी हो गए।

Shajapur (Madhya Pradesh): Explosion in 59320 Bhopal-Ujjain passenger train. More than 6 passengers injured pic.twitter.com/YCH0k8vn4g