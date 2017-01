जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार गुहार मानी, एक सप्ताह तक टला आदेश

नयी दिल्ली।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के अनुरोध पर जल्लीकट्टू (सांडों को वश में करने के खेल) पर अपना आदेश आज एक सप्ताह तक टाल दिया। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से आग्रह किया कि जल्लीकट्टू पर फैसला एक सप्ताह तक टाल दिया जाए क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकार इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रही है।

