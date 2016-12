नोटबंदी के बाद नकदी से जूझते लोगाें को चिढ़ा सकता है ये वीडियो, लोकगायकों पर की 40 लाख रुपयों की बारिश

अहमदाबाद।

नोटबंदी के बाद देश में कैश की कमी से लोग परेशान हैं, लेकिन गुजरात के नवसारी का एक नजारा आपको चौंकाने के लिए काफी है। यहां आयोजित एक संगीत समारोह में लोगों ने लोकगायकों पर करीब चालीस लाख रुपए लुटा दिए। ये रकम 10 आैर 20 रुपए के नोटों में थी।

कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला मंच पर गाना गाती नजर आ रही हैं। कुछ महिलाएं मंच के सामने खड़ी होती हैं आैर गाने से खुश होकर पैसे उछालने लगती हैं।

इसी दौरान कुछ पुरुष भी मंच पर चढ़ जाते हैं आैर फिर जमकर रुपए लुटाते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे नोटों की गड्डियां लेकर ये लोग झूमते हुए नोट लुटा रहे हैं।

वीडियो में मौजूद एक शख्स के हाथ में रखी नोट की गड्डी जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरी गड्डी निकालकर रुपए लुटाने शुरू कर देता है। इस दौरान गाना गा रही महिला पर नोटों की बारिश होती हुर्इ नजर आती है। इसी दौरान कुछ आैर लोग मंच के पास में आकर नोट उछालने लगते हैं।

Approximately Rs 40 Lakhs (in Rs 10 & Rs 20 notes) showered on folk singers in a musical event in Navsari, Gujarat pic.twitter.com/Z7xByQ1toL