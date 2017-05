RJD कार्यकर्ताओं ने BJP दफ्तर में किया पत्थरबाजी, नित्यानंद राय ने कहा- लालू के इशारे पर हुआ हमला

पटना।

बीते मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा। आयकर के छापेमारी का विरोध करते हुए राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है।

वहीं इस विरोध प्रर्दशन में लगभग 200 से अधिक राजद कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर आकर जमा हो गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव किया। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बाद में पुलिस और प्रशासन की सहायता से राजद कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया।

सूत्रों के मुताबिक, इस विरोध प्रर्दशन में कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए मिले। तो वहीं कुछ राहगीरों को भी चोटें आई। इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध में वीरचंद पटेल मार्ग पर खड़ा हो गए। जिससे वहां सड़क मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया।

