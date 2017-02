तमिलनाडु: CM पलानिस्वामी की 'अग्नि-परीक्षा' के दौरान विपक्ष का हंगामा, स्पीकर के आसन पर 'कब्ज़ा'- हुई तोड़फोड़

चेन्नई।

तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों, विशेषकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। इन सदस्यों ने अध्यक्ष पी धनपाल का घेराव कर दिया और उनके आसन को क्षतिग्रस्त कर दिया।

#FloorTest : Indian Union Muslim League too demands secret ballot voting in #TamilNadu assembly.

DMK MLA Poongothai Aladi Aruna climbs on bench and raises slogans demanding secret ballot #floortest

शोर-शराबे के बाद मामला बढ़ता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। समूचे विपक्ष ने लोकतंत्र को बरकरार रखते हुए विश्वास मत प्रस्ताव पर गुप्त मतदान करवाये जाने की मांग की।

लेकिन अध्यक्ष ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद द्रमुक सदस्यों ने काफी हंगामा शुरू कर दिया।

पलानीस्वामी ने पेश किया विश्वास मत प्रस्ताव

विधानसभा में विपक्ष के हाईवोल्टेज ड्रामे और गुप्त मतदान की मांग को लेकर हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने अपना बहुमत साबित करने के लिये विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया।

DMK protest in assembly: Table in front of Speaker's chair has been broken, . Microphones being thrown #floortest