प्रकाश पर्व के मौके पर एक साथ नजर आएं मोदी - नीतीश, मंच पर की एक दूसरे की तारीफ

पटना।

सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मोत्सव 'प्रकाश पर्व' को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार की राजधानी पटना में महोत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वें प्रकाश पर्व के मुख्य समारोह में शामिल होने पीएम मोदी पटना पहुंचे। जहां एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद दोनों यहां प्रकाश उत्सव के कार्यक्रमों में भी साथ दिखें।

