वाराणसी: पीएम मोदी ने रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ और काल भैरव में की पूजा अर्चना

वाराणसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन धार्मिक नगरी एवं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार को ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ नाथ मंदिर एवं काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव का दर्शन एवं पूजा अर्चना की।

मोदी निर्धारित समय 12 बजे से एक घंटे की देरी से एक बजकर 10 मिनट पर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। उत्साहित कार्यकर्ता सहित हजारों लोगों के हर-हर महादेव के जय घोष के बीच मोदी ने मंदिर में प्रवेश किया। मंत्रोच्चार के बीच लगभग आधे घंटे उन्होने भोले शंकर की पूजा-अर्चना की।

