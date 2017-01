केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा - किसी भी सिंबल पर लड़े जनता दंगल नहीं मंगल चाहती है

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद पर निशाना साधा है। शुक्रवार को चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव खेमे के समर्थक नेताओं की मौजूदगी में लगभग पांच घंटे तक सुनवाई चली थी।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यूपी की जनता दंगल नहीं मंगल चाहती है, सैफई परिवार चाहे जिस भी चुनाव चिह्न के साथ विधानसभा चुनाव में उतरे।

Public wants 'mangal' not 'dangal' no matter with what symbol Saifai family contests elections, people will oust them: KP Maurya, BJP pic.twitter.com/6gY7Oj0X3S