कर्नाटक: पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप, दलित घर में खाया होटल मंगवाया हुआ खाना

बेंगलुरु।

कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक दलित युवक ने छूआछूत और दलित परिवार के अपमान का आरोप लगाया है। येदियुरप्पा पर आरोप लगा है कि उन्होंने दलितों के घर आकर होटल का खाना मंगवाया और उनके द्वारा बनाए गए खाने का अपमान किया।

इस मामले में दलित समाज के वेंकटेश ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने दलित के घर नाश्ता किया था, लेकिन उन्होंने दलित के घर का खाना नहीं बल्कि अपने लिए होटल से खाना मंगाया था। जो कि पूरे दलित समाज का अपमान है।

Karnataka-BS Yeddyurappa lands into controversy fr allegedly having food ordered frm hotel instead of meal prepared by Dalit fmly he visited pic.twitter.com/lr9ZFB417L