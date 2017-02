कानपुर में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा - 5 लोगों की मौत, कई लोग अब भी हैं मलबे में दबे..

कानपुर।

यूपी के कानपुर में एक छह मंजिला इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां कानपुर से सटे जाजमऊ इलाके में बुधवार को एक बिल्डिंग के ढ़हने से ५ लोगों की मौत हो गई है तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में 35 से अधिक लोग नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

Uttar Pradesh: NDRF teams conduct rescue operations at the building collapse site in Kanpur's Jajmua. 5 dead pic.twitter.com/sAox2ZFu6l