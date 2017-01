साझा प्रेस कान्फ्रेंस में बोले राहुल और अखिलेश, कांग्रेस और सपा गठबंधन गंगा - यमुना मिलन की तरह

लखनऊ।

यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा गठबंधन के बाद पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव रविवार को एक रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसे में रोड से पहले दोनों नेताओं ने एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधेत करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन एक जवाब है, इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपनी अहमित को बनाए रख दुनिया को जवाब दिया है। ठीक इसी तरह हम दोनों आज बांटने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। साथ ही कहा कि यह गठबंधन एक तरह से गंगा और यमुना की मिलन की तरह है।

प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। यह गठबंधन विकास के लिए है। साथ ही लोग चाहते हैं कि हमारा गठबंधन सूबे के लिए एक सुनहरा अवसर बन सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा - कांग्रेस गठबंधन लोगों में विश्वास पैदा करने का काम करेगा। और हम 300 से अधिक सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। गठबंधन से लोगों में प्रेम और समता की भावना पैदा होगी।

साथ ही कहा कि हम मिलकर देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। और हमारी सरकार अच्छे से अपना 5 साल पूरा करेगी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन साइकिल के दो पहिए की तरह है।

राहुल गांधी यूपी के डीएनए में गुस्सा और क्रोध नहीं बसता है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश के साथ उनका नीजि संबंध भी है। प्रियंका गांधी पर बोलते हुए उनका कहना कि उन्होंने हमेशा उनकी मदद की है। प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर प्रियंका गांधी ही फैसला लेंगी। साथ ही कहा कि फिलहाल अमेठी और रायबरेली पर आंतरिक चर्चा हो रही है।

This alliance isn't opportunistic,will explain to Modi Ji,BJP & RSS that UP and its people are one and we will not let them create divide:RG pic.twitter.com/9bH84ed0Wh