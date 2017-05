ये है जियो गोलगप्पे वाला, 100 रुपए में खाइए अनलिमिटेड पानी पूरी

अहमदाबाद।

इन दिनों एक जियो गोलगप्पे वाला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में गोलगप्पे बेचने वाले रवि जगदंबा ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो के सस्ते प्लान से प्रभावित होकर ग्राहकों को लुभाने के लिए खास ऑफर शुरू किया है।

कोई भी रवि की दुकान पर इस ऑफर के तहत गोलगप्पे खा सकता है। खास ऑफर के चलते रवि शहर भर में सुर्खियों में बन गया है। उसने बताया कि गोलगप्पे की बिक्री बढ़ाने के लिए उसने जियो से मिलता-जुलता हुआ गोलगप्पा खाओ ऑफर शुरू किया है।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक रवि ने गोलगप्पे खाने वालों के लिए दैनिक और मासिक दोनों तरह के ऑफर शुरू किए हैं। दैनिक ऑफर के तहत 100 रुपए देकर मनचाहे गोलगप्पे खाए जा सकते हैं।

यानी 100 रुपए दो और जितना मन करे उतने गोलगप्पे खाओ। मासिक ऑफर 1000 रुपए का है। इस ऑफर के तहत रवि को 1000 रुपए दीजिए और पूरे महीने जितना मन करे उतने गोलगप्पे का आनंद लीजिए।

Jio Effect in Ahmedabad

- Unlimited Pani Puri for a day for Rs.100/-

