VIDEO- तमिलनाडु: चीफ सेक्रेटरी के घर-दफ्तर से IT को मिली लाखों की नकदी-जेवरात, बेटे से भी अघोषित 5 करोड़ के दस्तावेज़ जप्त

चेन्नई।

तमिलनाडु में आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से राज्य के मुख्य सचिव पी रामा मोहन राव के आवास पर छापा मारा गया जबकि उनके बेटे के व्यावसायिक परिसरों में छापेमारी जारी है।

इस बीच राज्य सरकार ने नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। पी रामा मोहन राव की जगह वरिष्ठ आईएएस अफसर गिरिजा वैद्यनाथन को अब मुख्य सचिव की अहम् ज़िम्मेदारी दी गई है।

