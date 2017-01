VIDEO: जल्लीकट्टू पर उबाल जारी, नाच-गाकर हो रहा है प्रदर्शन

तमिलनाडु।

जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में अब भी उबाल जारी है। इसके समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों की संख्या में लोग अब भी जुटे हुए हैं।

आज भी यहां जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। नाच-गाकर, नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस मामले के हल के लिए हरसंभव प्रयास की बात कही है।

जल्लीकट्टू के आयोजन की इजाजत देने के लिए केंद्र ने तत्परता दिखाते हुए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी जिसके एक ही दिन बाद यह वक्तव्य आया है।

