यूपी चुनाव : योगी के अपमान से भड़की हिंदु युवा वाहिनी, बीजेपी के खिलाफ उतारे छह उम्मीदवार

गोरखपुर।

यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल का दौर शुरु होने वाला है। पार्टी के कद्दावर नेता और गोरखपुर के सांसद योदी आदित्यनाथ ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते दिख रहे हैं। यहां योगी से जुड़ा संगठन हिन्दू युवा वाहिनी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। कुछ दिनों पहले सांसद आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों में शामिल किया था। लेकिन अब मामला उलटा पड़ता दिख है।

दरअसल, शुक्रवार को हिन्दू युवा वाहिनी ने कुशीनगर और महाराजगंज जिलों की छह सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर पूरे सूबे में खलबली पैदा कर दी है। वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने आधा दर्जन सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुशीनगर ज़िले की कुशीनगर से राजेश्वर सिंह, खड्डा से अजय गोविन्द राव शिशु और पडरौना से राजन जैसवाल को प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। जबकि महराजगंज ज़िले के पनियरा से सतीश सिंह, सिसवा विधानसभा से ज्योतिष मणि और फरेंदा से जीतेन्द्र शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है।

वहीं दूसरी ओर सिंह से जब पूछा गया कि क्या उम्मीदवार उतारने के लिए आदित्यनाथ से सलाह ली गई थी, तो इसपर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराज जी पर काला जादू कर दिया है, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। साथ ही कहा कि यूपी के हर जिले में हमारी यूनिट कार्य कर रही है और हम उन्हें बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने को कहेंगे।

तो दूसरी ओर सांसद योगी आदित्यनाथ ने हिन्दु युवा वाहिनी की ओर से जारी किए गए प्रत्याशियों के मामले से अपना पल्ला झाड़ते दिखें। उनका कहना कि हिन्दु युवा वाहिनी एक गैर-राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। हिन्दु युवा वाहिनी के नाम पर चुनाव लड़ना अवैध और गैर कानूनी भी है। जो कोई भी इस नाम का दुरूपयोग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

