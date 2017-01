जल्लीकट्टू को लेकर हिंसक हुआ प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग घायल, छोड़े गैस के गोले

चेन्नई।

सोमवार को चेन्नई पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए मरीना बीच पर पिछले सात दिनों से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के झड़प की खबरें भी आई हैं। खबरों के मुताबिक, पुलिस ने मरीना बीच से प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हटाना शुरू किया। जल्लीकट्टू को लेकर राज्य में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक अध्यादेश पारित करके सांडों को काबू करने से जुड़े इस पारंपरिक तमिल खेल की इजाजत दे दी थी लेकिन ये प्रदर्शनकारी इस पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर अब भी डटे हुए थे।

मरीना बीच की ओर बढऩे का प्रयास कर रहे युवकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद मरीना बीच की ओर बढऩे का प्रयास किया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

Tamil Nadu: Clash between protesters and Police in Madurai's Alanganallur , an injured protester being taken to hospital #Jallikattu pic.twitter.com/ipERq4jVPz