बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर फायरब्रिगेड की 30 गाडियां पहुंची

कोलकाता।

कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में सोमवार देर रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की भ्यावहता को देखते हुए इस अग्निकांड पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर दमकल की 30 गाडय़िां भेजी जा चुकी हैं। खबरों के मुताबिक, जिस इमारत में आग लगी है, वहां कई नामी कंपनियों के दफ्तर भी हैं।

Karnataka: Fire broke out at State Bank of Hyderabad (SBH), Station road branch in Gulbarga; now under control. pic.twitter.com/XGuwDnljrK