अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जरुरत पड़ी तो मायावती से साथ करेंगे गठबंधन

लखनऊ।

एक ओर जहां पांच राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आए तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने इशारा किया कि अगर सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो वह मायावती के साथ गठबंधन कर सकते है।

बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूछा कि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है लेकिन मै कहना चाहता हूं कि सपा को बहुमत मिलने वाला है और हम सरकार बनाने वाले हैं।

SP-Cong will form govt but if need be no one wants Pres rule in state so that BJP runs state with a remote-UP CM to BBC on alliance with BSP pic.twitter.com/cgFDs6QXZD