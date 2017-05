विधायक हत्या मामला- पूर्व सासंद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने ठहराया दोषी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली।

राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ हजारीबाग कोर्ट ने एक हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। तो वहीं अदालत का फैसला आने के बाद प्रभुनाथ सिंह को हिरासत में ले लिया गया।

22 साल पुराने हत्या के मामले में राजद नेता को कोर्ट ने गुनहगार करार दिया। अब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला 23 मई को सुनाएगी। ध्यान हो 3 जुलाई साल 1995 को मशरख से विधयक रहे अशोक सिंह को पटना में उनके सरकारी अवास के पास बम से मार कर मार दिया गया। जिसका आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा था। इससे पहले अशोक सिंह ने मशरख विधानसभा क्षेत्र से प्रभुनाथ सिंह को हराकर विधायक बने थे।

बिहार के सीवान जिले महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल से की थी। बाद में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था। और उसके बाद लालू यादव की पार्टी राजद में आने के बाद महाराजगंज की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे।

Former RJD MP Prabhunath Singh convicted by Hazaribagh court in 1995 Ashok Singh murder case, quantum of sentence to be announced on May 23