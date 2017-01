एक ही परिवार के 10 लोगों की गला रेतकर हत्या, मुखिया का शव फंदे से झूलता मिला

अमेठी।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ही परिवार के दस लोगों की हत्या कर दी गर्इ। वहीं परिवार के मुखिया की लाश फंदे पर झूलती मिली है। एक ही परिवार के ग्यारह लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि परिवार के मुखिया की बेटी आैर पत्नी बच गर्इ।

ये मामला जिले के बाजार शुकुल थाने के महोना गांव का है। जहां दस लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया। वहीं पर परिवार के मुखिया जमालुद्दीन का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मृतकों में दो महिलाएं, एक पुरुष आैर आठ बच्चे हैं।

जमालुद्दीन की बेटी आैर उसकी पत्नी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी बेटी ने बताया कि रात को सोते वक्त घर के सभी सदस्यों को दवा पिलार्इ गर्इ थी। इसके बाद वे सब सो गए। सुबह जब रजार्इ हटाकर देखा तो सभी लोगों के गले कटे हुए थे।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही कर्इ थानों की पुलिस को भी मौके पर भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गर्इ है।

बताया जा रहा है कि मृतक जमालुद्दीन बैटरी आैर गैस सिलेंडर की रिपेयरिंग का काम करता था।

Uttar Pradesh: 11 members of a family found dead at their residence in Amethi. More details awaited.