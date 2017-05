छिपकली के बाद मिड डे मील में मिला सांप, उल्टी के बाद बच्चों को भेजा गया अस्पताल

फरीदाबाद।

मिड डे मील में परोसा जाने वाला भोजन इन दिनों लगातार विवादों के कारण सुर्खियों बना हुआ है। लगातार सही गुणवता नहीं होने के कारण मिड डे मील का विरोध हो रहा है। अब दिल्ली से लगे फरीदाबाद में एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में सांप का बच्चा मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

गुरुवार को इस्कॉन कंपनी की ओर से परोसा गया मिड डे मील में सांप मिलने से अफरातफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक जब तक इसके बारे में जानकारी हुई तब तक स्कूल के 7 बच्चे और कुछ स्टाफ सांप युक्त मिड डे मील खा चुके थे। वहीं मिड डे मील खाने वाले छात्रों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

यहां फरीदाबाद में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दोपहर के खाने में खिचड़ी दिया गया। उन्हीं में से एक छात्रा ने खाने में सांप को देखकर इसकी सूचना शिक्षक को दी। जिसके बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील रोक दिया गया। लेकिन तब तक कुछ बच्चों ने खिचडीं खा लिया था। वहीं जिन्होंने खिचड़ी खाया था। उनके गले में दर्द शुरू हो गया। साथ ही उल्टी की शिकायत भी करने लगे। जिसके बाद स्कूल में सनसनी फैल गया।

Haryana: A small snake found in mid-day meal at a Government Girls Senior Secondary School at NH-2 in Faridabad. (May 11). pic.twitter.com/G99n3tDTv7