VIDEO: प्राइवेट होटल में बन रही थी नोटों की गड्डियों, RAID में साढ़े 3 करोड़ बरामद, गिरफ्त में आए 5 में से 2 राजस्थान के

नई दिल्ली।

आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस के संयुक्त दल ने करोल बाग क्षेत्र के एक होटल में छापा मारकर पांच लोगों से साढ़े तीन करोड़ रूपये मूल्य के 500 और 1000 रूपये के नोट जब्त किये हैं। यह छापा मंगलवार रात मारा गया।

अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त रविन्द्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार किये गए पांच व्यक्तियों के नाम अंसारी अबुजार, फजल खान, अंसारी अफान, लाडु राम और महावीर सिंह हैं। गिरफ्तार लोगों में लाडु राम और महावीर सिंह राजस्थान के हैं जबकि तीन अन्य मुंबई के रहने वाले हैं।

They used to take money by air to Mumbai; They used to pack cash with wires and keep it with telephone equipment in check-in bags: R Yadav pic.twitter.com/Jzvj8BZ4Sm