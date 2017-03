छत्तीसगढ़: नक्सलियों ने खेली 'खून की होली', CRPF पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 जवान शहीद

जगदलपुर।

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में शनिवार को नक्सली हमले में केन्द्रीय सुरक्षा बल के ग्यारह जवान शहीद हो गए। जबकि चार अन्य जवान घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए हेलिकाप्टर से रायपुर ले जाया जा रहा है।





बस्तर रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि सुबह सुकमा जिले के भेज्जी थाने से केन्द्रीय सुरक्षाबल के कोबरा 219 बटालियन के जवान रोड़ ओपनिंग पार्टी के लिए रवाना हुए थे। कैंप से लगभग दो किलोमीटर दूर बुंदेरपारा के पास जब जवान पहुंचे। तभी नक्सलियों द्वारा लगाए गए एम्बुश में वे घिर गए।

Sukma Maoist attack: Two more CRPF jawans succumb to injuries, taking the death toll to 11 #Chhattisgarh — ANI (@ANI_news) March 11, 2017









इसके बाद नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। लगभग दो घंटे तक चली गोलीबारी में कोबरा बटालियन के ग्यारह जवान शहीद हो गए और चार जवान घायल हो गए।





नक्सलियों ने शहीद जवानों के 11 एसएलआर रायफल लूट कर ले गए। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को लाने के लिए हेलिकाप्टर रवाना किया गया है और उनका बेहतर उपचार रायपुर में कराया जाएगा। शहीद जवानों के शव भेज्जी थाने में लाया जा चुके हैं।

Chhattisgarh: According to latest information, 9 CRPF jawans have lost their lives in Maoist attack in Sukma says CM Raman Singh pic.twitter.com/lcrDL5cAyi — ANI (@ANI_news) March 11, 2017









इलाके में सर्चिंग जारी है और महाराष्ट्र-आंध्र इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। सीमावर्ती इलाके के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाये रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमले में हीरालाल जांगड़े सहायक उपनिरीक्षक, नरेन्द्र कुमार सिंह आरक्षक, मंगेश पाण्डे, रामपाल सिंह यादव, गोरखनाथ, नंदकुमार अतरम, सतीश चंद्र वर्मा, के. शंकर, वी. आर. मंदे, जगजीत सिंह और सुरेश शहीद हो गये तथा जगदीश प्रसाद निसोड़े, जयदेव परमाणिक, मो. सलीम और एक अन्य जवान घायल हो गये हैं।









प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, दिए निर्देश

नक्सली हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट के ज़रिये इस हमले में मारे गए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को स्थितियों पर नज़र बनाये रखने के निर्देश भी दिए हैं।









Spoke to Home Minister @rajnathsingh Ji on the situation in Sukma. He is going to Sukma to take stock of the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2017





Saddened by the killing of CRPF personnel in Sukma. Tributes to the martyrs & condolences to their families. May the injured recover quickly — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2017