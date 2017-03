वायुसेना का चेतक हेलिकॉप्टर इलाहाबाद में क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित

नई दिल्ली।

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक चेतक हेलिकॉप्टर बुधवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट बामरौली में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से हेलिकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं।

वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार यह हेलिकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और इलाहाबाद में बामरौली के निकट इसमे तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने इसे उतारने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हालांकि दोनों पायलट इससे सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटना की जांच के आदेश दे दिए गए है।

Allahabad: Chetak helipcopter toppled during training sortie in Bamrauli, due to technical glitch;both pilots safe; Court of Inquiry ordered pic.twitter.com/58vyHSIyKH