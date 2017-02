बीएमसी की 227 सीटों के लिए वोटिंग जारी, शिवसेना और बीजेपी इस बार अलग लड़ रही है चुनाव

मुंबई।

महाराष्ट्र में मंगलवार को बीएमसी की 227 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव से महाराष्ट्र की राजनीति नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी 25 साल में पहली बार अलग-अलग बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने मुंबई के कोलाबा में वोट डाला।





Mumbai: Tina Ambani casts her vote at a polling booth in Colaba, says she voted for good work in Mumbai city #BMCelection pic.twitter.com/o2xj9IPhiO — ANI (@ANI_news) February 21, 2017





बृहन्मुंबई महानगरपालिक के लिए मतदान सुबह साढ़े सात बजे से शुरु हो गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के 9 नगर निगम और 11 जिला परिषदों के लिए भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। तो वहीं बीएमसी चुनाव में कुल 2275 प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे, नागपुर और नासिक समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए भी मतदान हो रहा है।









महानगरपालिका चुनाव में कई दिग्गजों ने अपना वोट डाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के भारत महिला विद्यालय पोलिंग बूथ पर मतदान किया।





Nagpur: RSS Chief Mohan Bhagwat casts his vote at a polling booth in Bharat Mahila Vidyalaya for Nagpur Municipal Corporation elections pic.twitter.com/7mOTW9xMns — ANI (@ANI_news) February 21, 2017





मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर अजॉय मेहता ने मुंबई के पेडर रोड पर बूथ नंबर 214 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महालक्ष्मी (पश्चिम) के पोलिंग बूथ नंबर 214 पर अपना वोट डाला।





Municipal Commissioner of Mumbai Ajoy Mehta casts his vote at polling booth number 214 (18), located at Mumbai's Pedder Road #BMCelection pic.twitter.com/FXpifBYp15 — ANI (@ANI_news) February 21, 2017





महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने शिवाजी पार्क इलाके के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य और पत्नी के साथ मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके के मतदान केंद्र पर वोट डाला।





Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray, accompanied by his wife & son, queues up at a polling booth in Mumbai's Bandra East #BMCelection pic.twitter.com/ra2jpP3jDi — ANI (@ANI_news) February 21, 2017





शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस की साख भी बीएमसी चुनाव में दांव पर है। 2012 के चुनाव में बीजेपी-शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था। शिवसेना को 75 और बीजेपी को 31 सीटें मिली थीं, जबकि 2007 में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।













हाल के दिनों में शिवसेना ने लगातार मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों से महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले सकती है। गौरतलब है कि शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार नोटिस पीरियड पर चल रही है। इस चुनाव के नतीजे 23 फरवरी को आएंगे।