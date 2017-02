BMC रिजल्ट: शिवसेना को भारी बढ़त, बीजेपी दूसरे नंबर पर, निरूपम का इस्तीफ़ा

मुंबई।

बीएमसी के चुनाव नतीजों में गुरुवार को शिवसेना का भगवा परचम लहराया है। 227 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। शिवसेना ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी पर बड़ी बढ़त ले ली है। 25 साल में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन तोड़ते हुए बीएमसी का चुनाव अलग-अलग लड़ा था।

बीएमसी में बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 है। इस लिहाज से शिवसेना को सहयोगियों की दरकार पड़ सकती है। लेकिन शिवसेना नेताओं के रुख से लग रहा है कि अब पार्टी फड़नवीस सरकार का साथ छोड़ने का मन बना चुकी है।

एमएनएस से खिसका मराठा वोट बैंक

2012 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी-शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था। शिवसेना को 75 और बीजेपी को 31 सीटें मिली थीं, जबकि 2007 में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

इस बार के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है. अब तक उसके 10 उम्मीदवार ही जीतते दिख रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि मराठा वोट के शिवसेना की तरफ खिसकने से उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी भी चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी है।

Sanjay Nirupam offers resignation from the post of Mumbai Regional Congress Committee chairman post. pic.twitter.com/Q06hZANKdL

संजय निरूपम का इस्तीफ़ा

मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम को भी करारा झटका लगा है। पार्टी ने उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा था। निरूपम ने बीएमसी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।

Conclusion one can draw from BMC election results is that Mumbaikars seem content living with potholes, flooding, malaria & water tankers