बुर्का पहनी महिलाओं पर बीजेपी को शक, EC को लिखा लेटर तो भड़का विपक्ष

लखनऊ।

यूपी चुनाव अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अब केवल दो चरण का चुनाव बचा है, लेकिन एक के बाद एक शब्दावली ने कई विवादों को भी जन्म दे दिया है। श्मशान, कब्रिस्तान के बाद अब यूपी की गरमागरम सियासत में बुर्के की एंट्री हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर बुर्के में पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए आने वाली महिलाओं की जांच के लिए खत लिखा है।

BJP writes to EC demanding deployment of women Police officials at booths in VI & VII phase of polling to check voter ID of burqa-clad women pic.twitter.com/2WiWHOhJlQ

जाहिर है कि बुर्का मुस्लिम महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। ऐसे में बीजेपी की शिकायत एक नए विवाद को जन्म दे रही है। बीजेपी ने पोलिंग बूथ पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला वोटर्स की जांच कराने की मांग की है। बीजेपी ने अंदेशा जताया है कि बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रही हैं।

बीजेपी की तरफ से जेपीएस राठौर ने चुनाव आयोग को लिखे खत में छठे और सातवें चरण के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर बुर्के में आने वाली महिलाओं की वोटर आईडी की जांच के लिए महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस अफसरों को तैनात करने को कहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि चूंकि बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनकर मतदान करने आती हैं। लिहाजा उनकी पुख्ता पहचान के लिए महिला कांस्टेबल को तैनात किया जाए, जिससे फर्जी मतदान न हो सके। इस शिकायत में छठे और सातवें चरण के मतदान के दौरान संवेदनशील बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की है।

विपक्ष ने बीजेपी की शिकायत पर हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव में अपने हार की संभावना से डरकर ऐसे हथकंडे अपना रही है। पांच चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को अब यह बात क्यों याद आ रही है। इस मामले पर सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस ओछी हरकत से बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। जब चुनाव आयोग द्वारा हर किसी को वोट डालने के लिए पर्ची दी जाती है, तो फर्जी मतदाताओं के होने का सवाल ही नहीं उठता है।

सपा नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को पर्दे के अंदर झांकने की आदत है. इनके प्रधानमंत्री बाथरूम तक को नहीं छोड़ते हैं। ये इनकी हताशा का प्रतीक है। साथ ही कहा कि सांप्रदायिक सोच रखने वाले बीजेपी के लोग एक ही धर्म विशेष को निशाना बना रहे हैं।

In letter to EC,BJP also asked for deployment of Paramilitary forces at polling booths in sensitive areas for VI & VII phase of UP election