बेंगलूरु में हमले के बाद भाजपा कार्यकर्ता मुहम्मद हुसैन की मौत

बेंगलूरु में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुहम्मद हुसैन ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। 4 मई को बेगलूरु में हुसैन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।

इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

हुसैन के परिजनों ने आरोप है कि उन पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह बीजेपी में शामिल हो गए थे।

