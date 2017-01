भाजपा ने यूपी के लिए 149 और उत्तराखंड के लिए 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, यहां देखें

नई दिल्ली।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तरप्रदेश से 149 तथा उत्तराखंड से 64 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज सोमवार की शाम इन उम्मीदवारों के नामों का एलान किया।

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी की गई 149 उम्मीदवारों की लिस्ट को देखने के बाद कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है तो कुछ नेताओं के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा मंगलवार को पार्टी बैठक के बाद की जाएगी।

उल्लेखलीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जे पी नड्डा ने कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गो को शामिल करने का प्रयास किया गया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल रात उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया था। उम्मीदवारों की सूची में संगीत सोम और सुरेश राणा का नाम भी शामिल है जिन पर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े आरोप लगे हैं।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री एवं उत्तरप्रदेश के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह के नाम पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि इस सूची में पंकज सिंह का नाम नहीं है।

बताते चलें कि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव 4 और 8 मार्च को होंगे। वहीं, गोवा और पंजाब में मतदान 4 फरवरी को है। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। इन राज्यों के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है।

