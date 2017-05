आप नेता सौरभ भारद्वाज का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा- EVM टेंपरिंग का सबूत तो सबसे पहले EC ने दिया

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम टेंपरिंग का डेमो को लेकर एक नया खुलासा किया है। साथ ही भारद्वाज ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।

पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम की तरह दिखने वाली मशीन की टेंपरिंग का लाइव डेमो दिखाने के बाद आप नेता भारद्वाज ने ट्वीट के जरिए कहा कि ईवीएम टेंपरिंग का यह सबूत मेरा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का डेमो है। जिसे भिंड़ और धौलपुर में दिखाया गया था।

Biggest proof of EVM tempering is nt my Demo.It was Election Commission's demo in Bhind & Dhaulpur when all votes went to BJP #EVMtampering