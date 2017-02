बेंगलुरु : झील में लगी भीषण आग, आसमान में फैल गया धुएं का गुबार

बेंगलुरु।

बेंगलुरु के बेलंडर झील में आग लगने का मामला सामने आया है। जहां इससे निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। गुरुवार को यहां के बेलंडर झील में आग लगी जो धीरे - धीरे बढ़कर विकराल हो गया। जिससे इस इलाके में बड़े पैमाने पर धुआं निकल रहा है।

#WATCH: Debris caught fire at Bellandur lake (Bengaluru) where toxic chemicals are dumped, smoke engulfed lake. Fire under control (16/02) pic.twitter.com/x27ru6Gz7n