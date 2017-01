बंगाल के कैमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 घायल, मौके पर पहुंची दमकल की 38 गाड़ियां

नई दिल्ली।

यहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगणा के मध्यमग्राम में देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग में तीन लोगों की बुरी तरह से जलने की आशंका जाहिर की जा रही है।

Fire broke out at a chemical factory in Madhyamgram (North 24 Parganas, West Bengal). 38 fire engines on the spot. 3 firemen injured. pic.twitter.com/TSaiY2fuV0