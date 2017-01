पंजाब चुनाव : राजनाथ का 'हल्ला बोल' - पाक ना भेजे ड्रग्स वरना कर दूंगा खाट खड़ी

चंडीगढ़।

मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पाक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में ड्रग्स भेजने की कोशिश करता है। और मैं गृह मंत्री के तौर पर यकिन दिलाता हूं कि जो पंजाब में इस धंधे को बढ़ावा देगा मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर जूता फेकने की घटना की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।

पंजाब के अबोहर में भाजपा-अकाली की संयुक्त रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि आपको वोट नहीं देना है तो आप बेशक मत दें लेकिन आप किसी पर लाठी नहीं चला सकते हैं और ना ही जूते फेक सकते हैं। उन्होंने रैली में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले साल सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमनें दिखा दिया है कि हम केवल इस पार ही नहीं लड़ सकते है, बल्कि जरुरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। जो कि हमने पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में केंद्र की सरकार पर किसी तरह का कोई संगीन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। गौरतलब है कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकाली और भाजपा का गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। जहां 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। सबसे बड़ी बात पंजाब में ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है। काफी समय से पंजाब में इसे लेकर बहस होती रही है।

