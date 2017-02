VIDEO : यूपी चुनाव 2017 - पहले चरण का मतदान खत्म, 3 बजे तक 53 फीदसी वोटिंग

लखनऊ।

यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान पूरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव में इस बार जमकर वोटिंग हुई है। जहां यूपी में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच 15 जिलों की 73 सीटों पर वोट डाले गए। तो वहीं शाम 5 बजे तक लगभग 56 फीसदी मतदान होने की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले के मुकाबले अच्छा मतदान होने की बात कही जा रही है।

Polling time ends for the first phase of #UttarPradeshelections, visuals from Mathura. pic.twitter.com/DW1dVys5Sf