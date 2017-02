यूपी चुनाव 2017 : मायावती का बीजेपी पर पलटवार, कहा - विपक्ष में बैठना मंजूर लेकिन गठबंधन कभी नहीं

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद बसपा प्रमुख मयावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में एक मजबूत क्षेत्रिय पार्टी का दर्जा रखने के बावजूद भी मयावती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो वह विपक्ष में बैठना स्वीकार करेगी। लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं समझौता करेंगी। मायावती कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बाते कही।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले यूपी में प्रथम चरण के मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बयान देते हुए कहा था कि जहां पहले और दूसरे चरण के मतदान में उनका कड़ा मुकाबला बसपा से है तो वहीं बाकी के बचे चरणों में उनका संघर्ष सपा - कांग्रेस गठबंधन से होने वाला है। जिसके बाद आज मायावती ने बीपेजी को आड़े हाथों लेते हुए एक रैली के दौरान भाजपा पर जमकर बरसी नजर आईं।

We are ready to sit in opposition but will not form government with the help of BJP. No question to go with SP, Congress: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/pF5avUA2yp