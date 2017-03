CBI करेगा बहुचर्चित जवाहरबाग कांड की जांच, उपद्रवियों-पुलिस संघर्ष में 29 लोगों की हुई थी मौत

इलाहाबाद।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित मथुरा जवाहरबाग कांड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए जाने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को जारी हुए इन आदेशों से उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका लगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने विजय पाल सिंह तोमर की याचिका पर यह आदेश दिए हैं।

Allahabad High court orders CBI to take over investigation in Jawahar Bagh (Mathura) violence case (file picture) pic.twitter.com/JibzcjMiKA