VIDEO: शतक लगाने के बाद रो पड़े थे युवराज, देखकर आप भी हो जाएंगे भावुक

बारामती स्टेडियम में दूसरे वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 15 रन हराकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। टीम की इस जीत में तीन साल बाद वनडे सीरीज में वापसी कर रहे बल्लेबाज युवराज सिंह का रोल अहम रहा।

इस मैच में जब युवी ने अपने वनडे करियर की 14वीं सेंचुरी जमाई, तो वह मैदान भावुक हो गए। सेंचुरी पूरी करते ही उनकी आंखें भर आईं। सेंचुरी जड़कर भावुक हुए युवी ने नम आंखों से आसमान को देखा और भगवान को धन्यवाद दिया।

बता दें कि युवराज सिंह ने 2011 विश्व कप के बाद पहला शतक लगाया है। ये शतक लगभग 6 साल बाद आया। इससे पहले सभी को लग रहा था कि युवराज सिंह अब कभी टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन युवराज ने इस पारी से सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है।

An emotional moment for @YUVSTRONG12 as he brings up his 14th ODI ton #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/cX88vImx0v