युवराज ने धोनी से पूछा- कप्तानी छोड़ी तो क्या अब आप छक्के मारोगे, फिर मिला ये शानदार जवाब

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज क्रिकेटरों महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के बीच भले ही रिश्तों को बहुत अच्छा नहीं माना गया हो लेकिन युवी ने भारत ए और इंग्लैंड के बीच मैच में किए गए प्रदर्शन के लिए पूर्व कप्तान की न सिर्फ जमकर तारीफ की बल्कि प्रशंसकों के साथ एक वीडियो शेयर कर अपनी दोस्ती का भी इजहार किया।

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से ठीक पहले कप्तानी छोडऩे वाले धोनी ने इंग्लैंड और भारत ए के बीच खेले गए अभ्यास मैच में अद्र्धशतकीय पारी खेली थी। इसके बाद युवराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पूर्व कप्तान और वह साथ दिख रहे हैं।

वीडियो में अनुभवी ऑलराउंडर युवराज धोनी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं जिसमें नीचे लिखा है 'आपका करियर बतौर कप्तान बहुत अच्छा रहा जिसमें तीन बड़ी जीत, दो विश्वकप, अब पुराने धोनी को देखने का समय है।' इस वीडियो में दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की क्रिकेट में उनके योगदान और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा कर रहे हैं।

दोनों वीडियो में जिस तरह से एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे हैं उसने उन दोनों के तल्ख रिश्तों पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी जवाब दिया है। बड़े ही मजे के मूड में युवराज साथ ही धोनी से उनके बतौर कप्तान अब तक के सफर को लेकर भी सवाल पूछ दिख रहे हैं।

धोनी भी अपने ही साधारण अंदाज में युवराज का जवाब दे रहे हैं। अपने इस संदेश में युवराज ने भारतीय क्रिकेट की सफलता के लिए भी धोनी की प्रशंसा की। अपने वीडियो में पहले युवराज ने धोनी से उनके कप्तानी के सफर को लेकर सवाल किया और धोनी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा सफर बहुत ही अच्छा रहा, बेहतरीन। टीम में तुम्हारे (युवराज) जैसे खिलाडिय़ों का होना मददगार रहा क्योंकि इससे मेरा काम आसान हो गया। मैंने अपने 10 साल के करियर में पूरा मजा उठाया और उम्मीद है कि आने वाला जो भी समय मेरे पास है मैं उसका भी मजा इसी तरह से लूंगा।

Well done @msdhoni on your career as captain ! 3 major wins 2 w cups time to unleash the old dhoni pic.twitter.com/7WXdre9qJU