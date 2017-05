जय हो! हिंदुस्तान की इस महिला क्रिकेट जोड़ी का कमाल, ऐसा खेलीं कि तोड़ डाले कई रिकॉर्ड्स

पोचेफस्ट्रूम।

ओपनर दीप्ति शर्मा (188) एकदिवसीय इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनने से चूक गईं, लेकिन उन्होंने साथी ओपनर पूनम राउत (109) के साथ महिला वनडे क्रिकेट मेें साझेदारी का नया विश्व रिकार्ड कायम कर दिया।





दीप्ति और पूनम के शानदार शतकों तथा उनके बीच पहले विकेट के लिए 320 रन की विश्व रिकार्ड साझेदारी की बदौलत भारत ने चार देशों के टूर्नामेंट में आयरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में तीन विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर बना दिया। यह भारत का महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर भी है।





Congratulations #DeeptiSharma and #PoonamRaut for a record 320 run opening partnership. The girls played really well. Waah ! pic.twitter.com/Rzr1DV3fzq — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 15, 2017









इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 40 ओवर में 109 रन पर ढेर हो गई और उसे 249 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत के इस जीत के बाद 19 अंक हो गए हैं और उसने फाइनल में भी जगह बना ली है।





19 वर्षीय दीप्ति ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 160 गेंदों पर 188 रन में 27 चौके और दो छक्के लगाए। यह उनका पहला वनडे शतक भी था। वह मात्र 12 रन से वनडे में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनने से चूक गईं। लेकिन उन्होंने एकदिवसीय इतिहास में दूसरा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया। आस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क के नाम नाबाद 229 रन का विश्व रिकार्ड है।

Phenomenal Achievement by #DeeptiSharma to score 188 runs in an ODI. Congratulations @BCCIWomen on the record breaking win against Ireland — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) May 15, 2017

















दीप्ति ने पूनम के साथ पहले विकेट के लिए 45.3 ओवर में 320 रन की साझेदारी की जो महिला क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिये साझेदारी का नया विश्व रिकार्ड है। आज तक किसी भी विकेट के लिए महिला क्रिकेट में 300 रन नहीं बने थे लेकिन इन दो भारतीय बल्लेबाजों ने यह कारनामा कर दिखाया।





पूनम ने 116 गेंदों पर 109 रन में 11 चौके लगाए। 27 वर्षीय पूनम का यह पहला वनडे शतक है और इसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। महिला और पुरूष क्रिकेट दोनों में यह वनडे की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।





वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सैमुअल्स ने फरवरी 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कैनबरा में दूसरे विकेट के लिये 372 रन की साझेदारी की थी जबकि भारत के सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने नवंबर 1999 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 331 रन की साझेदारी की थी। उसके बाद अब यह 320 रन की साझेदारी हुई है।





भारतीय ओपनिंग जोड़ी में 100 रन 22.3 ओवर में, 200 रन 35.3 ओवर में और 300 रन 43.3 ओवर में पूरे किए। दीप्ति ने इससे पहले अपने 18 वनडे में 478 रन बनाये थे लेकिन इस बार उन्होंने 188 रन ठोक डाले।





Congratulations #DeeptiSharma and #PoonamRaut on the world record partnership. Wonderful to know our girls doing so well. pic.twitter.com/UA4JLo7kSA — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 15, 2017









दीप्ति के 50 रन 82 गेंदों में , 100 रन 126 गेंदों में और 150 रन 144 गेंदों में पूरे हुए। पूनम ने 50 रन 68 गेंदों में और 100 रन 109 गेंदों में पूरे किए।