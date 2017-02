देखें VIDEO: भारतीय महिला खिलाड़ी ने लिया ऐसा गजब कैच, युवराज को भी भूल जाएंगे आप

जयपुर।

हरफनमौला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर की विषम परिस्थितियों में खेली गई धैर्यवान पारी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को एक विकेट से शिकस्त दे दी।

श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए इस मैच में कार्यवाहक कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिरी दो गेंदों पर छक्का और फिर दो रन लेकर भारत को दक्षिण अफ्रीका पर एक विकेट से रोमांचक जीत दिलायी। मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 244 रन बनाये।

इस मैच में वेदा कृष्णामूर्ति ने 27 गेंदों में 31 रन का योगदान दिया। पर उनके इस योगदान के अलावा उनके एक कैच की ज्यादा चर्चा हो रही है। देखें वीडियो-

