क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, खिलाडिय़ों ने ऐसे बचाई अपनी जान

जोहानिसबर्ग।

जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। मैच के बीच में मधुमक्खियों का बड़ा झुंड मैदान पर आ गया। जिससे दो बार खेल को बीच रोकना पड़ा और खिलाडिय़ों और अंपायर ने मैदान पर लेटकर अपनी जान बचाई।

दरअसल, शनिवार को टॉस हाने के बाद श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। 24वें ओवर की आखिरी गेंद जब श्रीलंका के बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा आउट हो गए तब मधुमक्खियों का बड़ा झुंड मैदान में आ गया।

इसके चलते सभी खिलाड़ी और अंपायर मैदान पर लेट गए। मधुमक्खियां काफी समय तक मैदान में ही रही जिसके चलते खिलाड़ी रेंगते हुए बाहर आए। इसके बाद अग्निशमन यंत्र के जरिए मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

#WATCH...A swarm of bees halt play in 3rd #MomentumODI between SA v SL at Bidvest Wanderers Stadium in Johannesburg https://t.co/n6kYUeUif8