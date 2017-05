कुलभूषण फैसले पर बोले सहवाग, कहा- कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो

नई दिल्ली।

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

भारत को गुरुवार को उस समय एक बड़ी राजनयिक जीत हासिल हुई जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की सभी दलीलों को खारिज करते हुए नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी।

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने इस मामले पर सबसे पहले ट्विट करते हुए लिखा, ' सत्यमेव जयते। कुलभूषण जाधव।

सहवाग ने अपने दूसरे ट्विट में पाकिस्तान के एक प्रशंसक को ऐसा करारा जवाब दिया कि मानो भारत ने पाकिस्तान को फिर से विश्वकप में हरा दिया हो। 38 वर्षीय सहवाग ने लिखा, 'कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो'। कुलभूषण जाधव।

In your dreams ,just like beating India in a World Cup.

Kutta Paalo, Billi Paali, galat fahmi mat paalo. #KulbushanJadhav https://t.co/k8WKLwBR4Z