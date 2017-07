सहवाग ने फिर छोड़ा 'ट्वीट बाउंसर', लिखा- पति परिवार का HEAD, पत्नी वो गर्दन जो सिर को चारों आेर घुमाती है

नर्इ दिल्ली।

क्रिकेट के मैदान पर कभी छक्के-चौकों की बरसात करने वाले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आजकल ट्विटर पर आतिशी पारियां खेल रहे हैं। सहवाग के दनदनाते ट्वीट अक्सर चर्चाआें में रहते हैं। एक बार फिर सहवाग ने कुछ एेसा लिखा है जो वायरल हो गया है। इस बार उन्होंने बीवी को लेकर ट्वीट किया है।

सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पति परिवार का HEAD होता है आैर पत्नी गर्दन होती है जो सिर को चारों आेर घुमाती है। जो बीवी से करे प्यार वो सेल्फी से कैसे करे इनकार। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी आरती के साथ एक सेल्फी शेयर की है। लोगों को सहवाग का ये ट्वीट इतना पसंद आया है कि वो इसे 3000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है, वहीं 40 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है।

Husband is HEAD of Family and Wife is the Neck that turns the Head around.

Jo Biwi Se Kare Pyaar ,Selfie Se Kaise Kare Inkaar ! pic.twitter.com/FQt3kHT9jE