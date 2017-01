बिग बी के बाद मुल्तान के सुल्तान सहवाग हुए 'काबिल' ऋतिक के कायल

वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर अपनी बातों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार सहवाग ने ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल को लेकर ट्वीट किया है। वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में रिलीज़ हुई 'काबिल' फ़िल्म देखी और जमकर तारीफ भी की। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है।

'काबिल' वंडरफुल फ़िल्म है और इसमें ऋतिक रोशन की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वीरेंद्र सहवाग भी ऋतिक की काबिलियत के कायल हो गए हैं। सहवाग के इस ट्वीट का जवाब भी ऋतिक ने शुक्रिया कहते हुए दिया है।

इससे पहले फिल्म में ऋतिक के काम की तारीफ करते हुए अमिताभ बच्चन ने भी पोस्ट किया था।

Amit uncle ! Can't express the joy . Thank I so much for taking d effort to encourage us! Thank u thank u ! My greatest inspiration https://t.co/1oTFxFto7B