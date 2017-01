इस न्यूज वेबसाइट ने धोनी को लेकर की बड़ी गलती, सहवाग भी खा गए मात, ट्विटर पर दोनो का उड़ रहा मजाक

नई दिल्ली।

सोशल मीडिया विरेंद्र सहवाग दूसरों की खिचाई औऱ अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया कमेंट्स करने से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं।वे ट्विटर पर अपने टीम के साथी खिलाड़ियों,ब्रिटेन के पत्रकार पियर्स मोर्गन औऱ कई लोगों पर कमेंट कर चुके हैं पर कभी कभी वे थोड़ी गलती भी कर जाते हैं। जिसकी वजह से वे अपने फैंस के निशाने पर भी आ जाते हैं।

सहवाग ने एक बार फिर अपनी ट्वीट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बार सहवाग ने एक न्यूज वेसाइट की खिंचाई करने की खोशिश की पर इस दौरान उन्होंने एक गलती कर दी।

दरअसल, न्यूज वेबसाइट एमिरेट्स247.कॉम ने महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कप्तानी छोड़े जाने के बाद एक ट्वीट में लिखा, ‘महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर विराट कोहली को लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारत का नया कप्तान नियुक्त किया गया।’ हालांकि, इस ट्वीट में तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर उनकी बॉयोपिक में उनका किरदार निभाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगा दी।

सहवाग ने वेबसाइट पर व्यंग्य करते हुए अपने हमशक्ल का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं आपके साथ थोड़ी देर में हवाई यात्रा करने वाला हूं और उम्मीद करता हू कि आप मेरी जगह इस आदमी को बोर्डिंग के लिए इजाजत नहीं देंगे।'

.@Emirates247 I am flying with you in a while , hope you don't allow him to board instead of me. pic.twitter.com/arF5WZ7qEf